محافظ كفر الشيخ يفتتح نادي الخالدين تجريبيا.. مشروع ترفيهي وخدمي واجتماعي

‏افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، نادي الخالدين وسط مدينة كفر الشيخ، تجريبيًا، والذي يُعد من أهم المشروعات الترفيهية والاجتماعية والخدمية.

مشروع إنشاء نادي وحديقة الخالدين

وخلال الافتتاح، استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مشروع إنشاء نادي وحديقة الخالدين، ثم عُرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة بمحافظة كفر الشيخ في شتى المجالات منها مشروعات الطرق والتعليم والصحة والكهرباء والزراعة والموارد المائية والري وتبطين الترع والمدارس الجديدة ومشروعات حياة كريمة، ثم فيلم تسجيلي عن مراحل إنشاء نادي الخالدين.

وتفقد المحافظ أقسام نادي الخالدين، ومنها صالة الألعاب الرياضية، وقاعة الفيديو جيم وألعاب الكمبيوتر، والجناح والغرف الفندقية، وحمام السباحة، وملعب البادل تنس، والمطعم، كما تابع فقرة كورال مدارس التربية والتعليم، وعدد من الفقرات الفنية التي قدمتها فرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية بمديرية وقصور ثقافة ومسرح كفر الشيخ، ثم التقاط الصور التذكارية وختام مراسم الاحتفال.

مركز للترفيه وسط مدينة كفر الشيخ

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ افتتاح نادي الخالدين وسط مدينة كفر الشيخ، أمل جديد ورؤية مستقبلية واعدة تجمع بين الفخامة والرفاهية، ليُصبح مركزًا للترفيه ومتنفسًا لكل أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنّ النادي يضم فندق مميز للوافدين، وقاعة للأفراح والمناسبات المختلفة تسع حتى 350 فردا، وقاعات متعددة الأغراض، ومطعم للمأكولات المتنوعة، وكافتيريا، وأماكن ترفيهية، وحمام سباحة، وغرف تغيير ملابس.

توفير سُبل الترفيه والخدمات المتميزة للمواطنين

وقال المحافظ، إنّ افتتاح نادي الخالدين جزء من رؤية شاملة لتطوير محافظة كفر الشيخ، وثمرة جهد وتعاون فريق عمل متفاني ليكون رمزًا للابتكار والتميز، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير سُبل الترفيه والخدمات المتميزة للمواطنين، وتعزيز وتنمية المجتمع المحلي، ويُعد مشروعًا اجتماعيًا ترفيهيًا متميزًا، يهدف إلى توفير مساحة ترفيهية وثقافية مميزة لأهالي المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّه تم تطوير نادي وحديقة الخالدين لتكون الوجهة الأولى للترفيه والرفاهية في المحافظة، حيث تجتمع الأناقة مع الابتكار في التصميم ليضع معيارًا جديدًا للتميز، لافتًا أنّه تم وضع خطة عاجلة للتوسع في إنشاء الحدائق والمساحات الخضراء والمظلات على مستوى المحافظة، لتقديم الخدمات الترفيهية النوعية للأهالي، وتوفير بيئة جذابة للجميع، منها الحديقة المركزية المجاورة لدوران الملك عبد الله، والحديقة المجاورة لمبنى موقف القاهرة الجديد، وغيرها من الحدائق والمتنزهات العامة في جميع مراكز ومدن المحافظة.