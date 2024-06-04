وزارة العمل توفر دورات تدريبية للخريجين في شركة هواتف محمولة.. طريقة التقديم

توفر وزارة العمل عددًا من الدورات التدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وغيرها من المجالات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي، في شركة هواتف محمولة، للشباب الخريجين في عدد من الكليات المتعلقة بمجال التدريب.

شهادة معتمدة في عدة برامج

أضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن التدريب يأتي بالتعاون مع الشركة، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتأهيل الشباب لمواكبة المتغيرات في سوق العمل، والحصول على شهادة معتمدة في عدة برامج مختلفة.

شروط وطريقة التقديم

- يُشترط من أجل القبول بتلك الدورات، أن يكون المتقدم خريج كليات الهندسة أقسام: «اتصالات - حاسبات - نظم معلومات - علوم حاسب - تكنولوجيا معلومات»، وكذلك خريجي كلية الحاسبات والمعلومات لجميع البرامج، إضافة إلى خريجي قسم إدارة الأعمال بالنسبة لبرامج «Artificial Intelligence - BIG Data».

- يشترط أن يكون المتقدم من خريجى دفعات: (2018 - 2019 - 2020).

- أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

ويمكنك التقديم على المنحة عن طريق الدخول عليها عبر موقع وزارة العمل من هنـــــــــا.