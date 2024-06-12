موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل أمير جادو.. رحل بعد معاناة مع مرض السرطان

أعلنت عائلة الموسيقار الراحل أمير جادو عن موعد ومكان العزاء، وتستقبل الأسرة اليوم واجب العزاء في الموسيقار الشاب في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة العاشرة والنصف، بحسب ما كشفه شقيقه خالد جادو في منشور عبر حسابه على «فيس بوك».

ورحل الموسيقار الشاب أمير جادو عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأمس بعد صراع مع مرض السرطان، ودخل في مرحلة حرجة في الأيام الأخيرة، وطالب أصدقاءه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

الحزن يسيطر على الوسط الفني برحيل الموسيقار أمير جادو

وسيطرت حالة واسعة من الحزن على الوسط الفني برحيل الموسيقار الشاب الذي تعاون مع عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو دياب، محمد حماقي، بالإضافة إلى حمادة هلال وتامر عاشور، كما ألف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية في مصر والوطن العربي.

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي الموسيقار الشاب من بينهم المخرج عماد البهات، الذى نعاه عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «رحيل الفنان المبدع أمير جادو عن عالمنا خسارة كبيرة مؤلمة إنسانيا وفنيا»، والشاعر مايكل عادل الذي كتب على حسابه، «وداعا الصديق والفنان والجميل أمير جادو.. إنسان طيب ومبدع شديد الأب واللطف غادر عالمنا».