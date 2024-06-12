طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ: أسئلة امتحاني الإحصاء والاقتصاد مباشرة وسهلة

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ، بشأن امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 اليوم.

طالب: الأسئلة مباشرة

وقال أحمد إيهاب سليت، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لـ«الوطن»، ‘نّ أسئلة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء جاءت مباشرة وموزعة على المستويات المعرفية المختلفة للطلاب، وتراوحت بين بسيطة ومتوسطة وعليا، كما أنّ الأسئلة في المادتين كانت اختيار من متعدد ولا توجد أسئلة مقالية.

وأضاف إبراهيم محمد الصاوي، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، أنّ سهولة امتحان مادتي «الاقتصاد، والإحصاء» بمثابة تمهيد لباقي المواد، مشيرا إلى أنّ الامتحانات غير المضافة للمجموع دفعة قوية للاستعداد للمواد الأساسية التي تبدأ بعد عيد الأضحى المبارك مباشرةً.

طالب: الوقت كان كافيا للإجابة على الأسئلة

وأعرب أحمد أشرف عبد المنعم، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، عن سعادته بسهولة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، لافتا إلى أنّ عدد الأسئلة في امتحان الاقتصاد كان 25 سؤالاً، أما الإحصاء فكان 17 سؤالاً، وأنّ الوقت كان كافيا للإجابة على الأسئلة.

يذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2023-2024، يبلغ 25 ألفا و414 طالب وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، يؤدون الامتحانات في 76 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة.