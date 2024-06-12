وزير التجارة يبحث الفرص الاستثمارية مع وفد تركي بمجلس الأعمال المشترك

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مصطفى دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك، وأعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي DEİK.

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وحضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

ويأتي لقاء وزير التجارة ضمن زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC.

اللقاء ضم عددا كبيراً من كبريات الشركات التركية المستثمرة في مصر

وقال وزير التجارة إنَّ اللقاء ضم عددا كبيراً من كبريات الشركات التركية المستثمرة في مصر في مجالات النسيج والملابس الجاهزة والجلود والصناعات الزجاجية، والأجهزة المنزلية والتعبئة والتغليف والبلاستيك فضلاً عن بعض الشركات التي تدرس الاستثمار في مصر.

واستعرض ملامح تحسن أوضاع الاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يتيحها للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر سواء للبيع في السوق المحلية أو التصدير للخارج، ضمن شبكة الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية المحورية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والميركسور.

وأضاف أنَّ المفاوضات المشتركة بشأن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا تجري علي قدم وساق.

فيما أوضح مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المشترك ان الاستثمارات التركية في مصر تتسم بالاستدامة والنمو المستمر، لافتاً إلى أن الحكومة التركية والمصرية علي حد سواء تشجع الاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار وفي طريقها للزيادة.

وأبدى المستثمرون الاتراك رغبتهم في استئناف تشغيل خط الرورو بين مصر وتركيا بما يسهم تيسير حركة التجارة بين الجانبين.