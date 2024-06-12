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أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 12-6-2024 بالأسواق

كتب:

اميرة سعد
01:08 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
أسعار الخضروات اليوم

أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 12-6-2024 حالة من التراجع الملحوظ في مختلف أنواعها بمختلف الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضراوات في الأسواق بجميع أنواعها، وفقا لآخر تحديثات أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. 

أسعار الخضراوات اليوم بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم حوالي 8.29 جنيه بالأسواق، بتراجع 0.53 جنيه للمستهلك. 

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس بحوالي 18.74 جنيه بالأسواق، بتراجع 1.61 جنيه للمستهلك. 

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي حوالي 26.78 جنيه بالأسواق، بتراجع 2.31 جنيه للمستهلك. 

وصل متوسط سعر كيلو البامية بحوالي 37.79 جنيه بالأسواق، بتراجع 3.54 جنيه للمستهلك. 

سجل متوسط سعر الكرنبة الواحدة حوالي 16.94 جنيه بالأسواق، بتراجع 4.01 جنيه للمستهلك. 

جاء متوسط سعر كيلو البصل حوالي 9.92 جنيه بالأسواق، بتراجع 1.42 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السبانخ بحوالي 14.02 جنيه بالأسواق، بتراجع 2.01 جنيه للمستهك. 

وصل متوسط سعر كيلو الفلفل الحامي بحوالي 14.45 جنيه بالأسواق، بتراجع 3.23 جنيه للمستهلك.

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