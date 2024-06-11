أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11-6- 2024.. البطيخ بـ56 جنيها

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، صباح اليوم الثلاثاء 11-6- 2024، حالة من داخل سوق العبور لتجارة الجملة وتزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، إذ تراوح سعر الطماطم بين 2 إلى 5.5 جنيه، وسعر كيلو التفاح المصري من 18 لـ34 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11-6-2024 داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات اليوم

- تراوح سعر الطماطم ما بين 2 إلى 5.5 جنيه.

- سجل سعر البطاطس من 9 إلى 16 جنيهًا.

- بلغ سعر الليمون ما بين 22 لـ 28 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو البامية ما بين 20 إلى 30 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الثوم بين 40 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البصل من 4 إلى 8 جنيهات.

- تراوح كيلو الخيار البلدي من 4 لـ 7 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

- وحقق سعر كيلو الفاصوليا بين 9 لـ 15 جنيها.

- تراوح سعر الفلفل الحار من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 9 لـ 12 جنيهًا.

- حقق سعر كيلو الباذنجان الأبيض بين 7 لـ 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 5 لـ 11 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الجزر نحو 4 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البسلة نحو 30 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو الفاصوليا عن 15 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

- سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي نحو 3.5 لـ 5 جنيهات.

- حقق كيلو الكانتالوب من 6 لـ9 جنيهات.

- استقر سعر كيلو التفاح المصري من 18 لـ 34 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو التفاح أمريكي إيطالي من 60 لـ 100 جنيه.

- بلغ سعر كيلو الخوخ ما بين 10 لـ 50 جنيهًا.

- تراوح سعر البطيخ رقم 1 «من 8 لـ 10 كيلو» ما بين 64 إلى 80 جنيهًا.

- تراوح سعر البطيخ رقم 2 «من 6 لـ 8 كيلو» ما بين 42 إلى 56 جنيهًا.

- تراوح سعر البطيخ رقم 3«من 4 لـ 6 كيلو» ما بين 24 إلى 35 جنيها.

- سجل سعر كيلو البرقوق السكري بين 15 لـ 35 جنيها.

- تراوح سعر المشمش السويسي من 10 لـ 20 جنيها.

- تراوح سعر الكمثرى المستوردة من 75 لـ 125 جنيها.