«السياحة»: 600 أتوبيس جاهزة لنقل الحجاج إلى مشعر عرفات

أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أن الاستعدادات لعمليات تصعيد الحجاج لمشعر عرفة تتم على قدم وساق، مشيرا إلى أنه تم الاطمئنان إلى أن كافة الأتوبيسات التي ستقوم بتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات غدا وعددها نحو 600 أتوبيس من موديلات حديثة.

وأشار رئيس اللجنة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن كافة المخيمات التي سيقيم بها حجاج السياحة مصنوعة من مواد مضادة للحريق، ومزودة بأجهزة تكييف، موضحا أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام يومية للحجاج (فطار -غداء -عشاء)، خلال فترة تواجدهم بمخيمات منى وعرفات فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم على مدار اليوم.

مراجعة كافة البنود الخاصة بالوجبات الغذائية

وأوضح أنه تم مراجعة كافة البنود الخاصة بالوجبات الغذائية مع الشركة السعودية المسئولة عن خدمات الإعاشة للحجاج بمخيمات منى وعرفات، حيث تم الاطمئنان على المعايير التي تم التأكيد على ضرورة جودة وسلامة الغذاء ومراقبة ذلك من خلال شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة الحج.

ولفت إلى أنه تم التأكد من إحكام الرقابة على منافذ مخيمات السياحة بمنى وعرفات وقصر دخول المخيمات على حجاج السياحة فقط، ومنع دخول الغرباء، موضحا أنه تم التأكد من قيام الشركة السعودية المسئولة عن خدمات الإعاشة للحجاج بمخيمات منى وعرفات، بالتعاقد مع عدد من شركات الأمن لإحكام السيطرة على بوابات ومنافذ المخيمات وتنظيم الدخول من خلال بطاقة تعريف إلكترونية مؤمنة بعدة علامات مائية تحول دون تقليدها أو التحايل عليها.

باركود تعريفي على أبواب الأتوبيسات الناقلة لحجاج السياحة

وأشار إلى وجود باركود تعريفي على أبواب الأتوبيسات الناقلة لحجاج السياحة وكشوف بأسماء الحجاج بكل أتوبيس، ومنع صعود إلا من يحمل بطاقة التعريف الالكترونية مع وجود اسمه بكشوف الاتوبيس، إضافة إلى تنظيم دخول الباصات من خلال الباركود التعريفي، مشددا على أنه لن يتم السماح بدخول أي أتوبيسات إلى مشعر عرفات لا يكون لديها تلك الاشتراطات، موضحا أن المشرفون المختصون من قبل مراكز الخدمة الميدانية بالمخيمات سيتأكدون من وجود البطاقة الإلكترونية مع كل حاج قبل الصعود إلى الأتوبيسات، وستتم كافة هذه الإجراءات الرقابية من خلال عدة كمائن أمنية متواجدة على طول الطريق وعند مداخل مشعر عرفات.