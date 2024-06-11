نائب وزير السياحة تشارك في اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بـ«الشيوخ»

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ والتي عُقدت برئاسة الدكتور محمود مسلم، وبحضور سهير عبدالسلام وكيل اللجنة، ومحمود القط أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة تفعيل المنتج السياحي «العمرة بلس».

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بفكرة «العمرة بلس» وأهمية هذا المنتج السياحي لتعزيز السياحة الروحانية في مصر، معربًا عن تمنياتهم بتحقيق المرجو منه بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، كما أوصوا باستمرار الوزارة في متابعة هذا الملف لتحقيق المستهدف منه.

وأشار محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ إلى أنَّ الهدف من هذا الاجتماع هو التعرف بشكل أوضح على منتج «العمرة بلس» والجهود التي يتم بذلها لتحقيق الهدف المرجو منه، مشيداً بفكرة العمرة بلس، مؤكّدًا أهمية السياحة الروحانية وضرورة أن تتضمن زيارة مصر من خلال هذا المنتج جميع الأماكن الأثرية الإسلامية بمصر وعدم اقتصارها على أماكن بعينها.

الترويج لمصر كمقصد سياحي يمكّن المعتمرين من مختلف دول العالم زيارته

فيما أوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة مفهوم المنتج السياحي «العمرة بلس» كأحد المنتجات السياحية الواعدة الذي تستهدفه الوزارة ويتمّ العمل على تطويره لتحقيق العائد المستهدف منه وذلك بالتشاور والتنسيق مع شركات السياحة.

ولفتت إلى أنَّ هذا المنتج يهدف إلى الترويج لمصر كمقصد سياحي يمكن للمعتمرين من مختلف دول العالم زيارته، سواء قبل أو بعد قيامهم برحلة العمرة وذلك من خلال تنظيم برامج سياحية متكاملة تُتيح لهم زيارة مصر والمواقع الأثرية والإسلامية بها، تزامناً مع أدائهم لمناسك العمرة ولاسيما في ظل قرب المسافة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضافت أنَّ منتج «العمرة بلس» من شأنه أن يسهم في تنمية الحركة السياحية الوافدة من العديد من الأسواق الإسلامية المستهدفة كما أنه يعد فرصة لشركات السياحة لاستثمار خبراتهم في مجال السياحة الدينية والتواصل والتعاون مع نظرائهم في السوق السعودية والأسواق السياحية المستهدفة لتنفيذ برامج سياحية تكاملية لزيارة مصر قبل أو بعد رحلة العمرة كجزء من اكتمال تجربة السياحة الدينية الروحانية للمعتمرين.

وأشارت إلى إعلان منظمة التعاون الإسلامي عن فوز مدينة القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بالمنظمة لعام 2026، خلال الدورة الـ12 لمؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة والتي عُقدت بدولة أوزبكستان.

التسهيلات ستسهم في جذب شريحة كبيرة من الجنسيات

كما تطرقت نائب وزير السياحة للحديث عن التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية في تأشيرات الدخول السياحية لمصر للعديد من الجنسيات، لافتة إلى أن هذه التسهيلات ستسهم في جذب شريحة كبيرة من الجنسيات التي تزور المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لزيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية بها من خلال برامج سياحية تكاملية.

يُشار إلى أنَّ الاجتماع حضره من وزارة السياحة والآثار إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية، وعزة عبده سيد مدير وحدة البرامج ومتابعة أداء الشركات والبرامج السياحية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.