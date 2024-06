6 ملايين دولار إجمالي إيرادات ثلاثية «The Lord of the Rings» في دور السينما

شهدت دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية طرح الجزء الثالث والأخير من ثلاثية أفلام «The Lord of the Rings»، والذي عُرض بعنوان The Lord of the Rings: The Return of the King، بعد مرور 21 عاما على عرضه الأول في دور السينما، وجاء الفيلم في المركز الثاني بقائمة إيرادات الأفلام المحلية في السينمات الأمريكية محققا 1.7 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وجاء عرض الجزء الأخير من ثلاثية «The Lord of the Rings» بعد أيام من عرض الجزأين الأول والثاني خلال يونيو الجاري في دور السينما، وعرض الجزء الأول The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring في 8 يونيو، وحقق إيرادات بلغت 2.4 مليون دولار في أول أيام عرضه بشباك التذاكر.

بينما طرح الجزء القاني بعنوان The Lord of the Rings: The Two Towers في 9 يونيو، محققًا 1.9 مليون دولار في أول أيام عرضه.

تفاصيل عرض ثلاثية The Lord of the Rings في السينمات

حددت شركة «وارنر برذرز» يونيو 2024 لإعادة طرح ثلاثية أفلام The Lord of the Rings في دور السينما، ولكن في نسخ جديدة معاد تصميمها بدقة 4K Ultra HD والتي تمّ إصدارها في عام 2020، وذلك على مدار 3 أيام متفرقة من 8 إلى 10 يونيو الجاري، كما سيتمّ عرض الثلاثية بأكملها خلال عطلتي نهاية الأسبوع التاليتين على التوالي.