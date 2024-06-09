البابا تواضروس يوضح 3 مبادئ مهمة لحياة الرهبان

بدأ البابا تواضروس الثاني اليوم الأحد زيارة رعوية لإيبارشية الفيوم وأديرتها، وذلك في مناسبة تذكار نياحة شفيع الفيوم، القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة (1881 - 1914) والذي تحتفل به الكنيسة القبطية غدًا الاثنين.

ومن المقرر أن يصلي البابا عشية العيد مساء اليوم بدير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا أبرآم بالعزب، ويلقي العظة، بينما يدشن كنيسة جديدة بالدير ذاته صباح غدٍ.

ووصل البابا صباح اليوم، لدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، في مستهل زيارته الرعوية للفيوم، وكان في استقباله نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، ومجمع رهبان الدير الذين استقبلوا «باباهم» بفرحة غامرة، حيث تعد هذه الزيارة الأولى للبابا للدير.

ودخل البابا إلى الكنيسة الأثرية بالدير، حيث صلى صلاة الشكر واستمع لشرح من نيافة الأنبا أبرآم عن تاريخ الدير، فأشار إلى أن القديس الأنبا أنطونيوس زار منطقة النقلون مرتين، وكان تلميذه القديس ببنودة أبًا لرهبان منطقة النقلون، بينما أسس الدير القديس الأنبا أور أسقف الفيوم، في القرن الخامس ومن وقتها لم تنقطع الرهبنة من الدير، وإن كانت ضعفت في بعض الفترات.

البابا تواضروس يتفقد كنيسة القديسين

وتفقد بقية كنائس وهي كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا وكنيسة شهداء الفيوم.

ثم توجه البابا إلى قاعة الاجتماعات بالدير والتقى بمجمع رهبانه، وألقى عليهم كلمة، أعرب في بدايتها عن سعادته بزيارة الدير، مشيرًا إلى أنه الدير القبطي الوحيد الذي يحمل اسم الملاك غبريال.

وتناول البابا ثلاثة مبادئ مهمة للحياة الرهبانية، وهي:

١- إن كانت البداية جيدة ولكن النهاية يجب أن تكون أفضل.

٢- إن كان العمل مُهمًا ولكن المحبة أهم.

٣- إن التسبيح مُهمًا ولكن قراءة الكتاب المقدس أهم.

البابا تواضروس يوزع الهدايا التذكارية على الرهبان

ووزع البابا بعض الهدايا التذكارية على الآباء الرهبان، وكذلك العاملين في الدير، وتناول معهم الطعام في مجمع الدير، إذ كانت تقرأ قراءات روحية خلال تناول الطعام حسب عادة الآباء الرهبان في الأديرة القبطية.

يرافق البابا خلال الزيارة نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والشماس چوزيف رضا شماس البابا تواضروس.

كما زار البابا تواضروس الثاني، دير القديس الأنبا أور أسقف الفيوم، وأبدى إعجابه بالنمط المعماري للدير، مثنيًا على الجهد الكبير الذي بُذِل في إنشائه.