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في ذكرى رحيله.. البابا تواضروس يدشن كنيسة الأنبا إبرآم بالفيوم اليوم

كتب:

مريم شريف
05:05 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كنيسة القديس الأنبا إبرآم بدير السيدة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين العزب بالفيوم، في تمام الساعة السادسة صباح اليوم، بحضور الأنبا إبرآم، مطران ورئيس أديرة الفيوم، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، ومجمع رهبان الدير.

قداس تدشين كنيسة الأنبا إبرآم

وتبث صلوات القداس عبر القنوات المسيحية في تمام الساعة السادسة صباح اليوم، وعبر البث المباشر على صفحات المركز الإعلامي للكنيسة والمتحدث باسم الكينسة وقناة «coc» على الإنترنت.

ويتضمن طقس التدشين إزاحة البابا تواضروس الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، وعن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، ويلتقت صور تذكارية أمام اللوحة ومعه الآباء الأساقفة المشاركون في الصلوات، وكهنة الكنيسة المدشنة.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، بدأ أمس، زيارة رعوية لإيبارشية الفيوم وأديرتها، وذلك في بالتزامن مع  تذكار نياحة شفيع الفيوم، القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة (1881- 1914) والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم الاثنين.

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا، وقام البابا بزيارة عدد من الأديرة هناك منها دير الملاك غبريال ودير الأنبا أرو.

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