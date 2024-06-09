أبرز المعلومات عن دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بعد زيارة البابا تواضروس

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، المعروف بدير أبو خشبة، خلال رحلته الرعوية لإيبارشية الفيوم.

معلومات عن دير رئيس الملائكة غبريال

وسلط المركز الإعلامي للإيبارشية، الضوء على أبرز المعلومات حول الدير، ونستعرضها خلال السطور التالية:

- هو من الأديرة القبطية القديمة، ويرجع تاريخ تأسيسه لبدايات القرن الرابع الميلادي، وعُرِف في مخطوطات عديدة بـ«دير النقلون».

- حظي باهتمام القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، وكان يرسل إلى أبنائه رهبان النقلون، للاطمئنان عليهم ويفتقدهم.

- كان تجمعا رهبانيا مهما، وتحدث عنه خبراء ومؤرخون من خلفيات مختلفة.

- توجد 4 أيقونات أثرية داخل الدير، هي:

- أيقونة لرئيس الملائكة غبريال تعود لبداية القرن 19.

- أيقونة للسيدة العذراء تحمل الطفل يسوع تعود لبداية القرن الـ19.

- أيقونة إنزال السيد المسيح من على الصليب، وتعود للقرن 18.

- أيقونة نادرة تحمل 34 مشهدا من الكتاب المقدس، وتعود للقرن 18.

- يضم الدير أكبر صليب خشبي مصنوع بفن «اليوطا» القبطي.

القديس الأنبا أنطونيوس زار منطقة النقلون مرتين

وزار القديس الأنبا أنطونيوس منطقة النقلون مرتين، وكان تلميذه القديس ببنودة أبا لرهبان منطقة النقلون، بينما أسس الدير القديس الأنبا أور أسقف الفيوم، في القرن الخامس، ومن وقتها لم تنقطع الرهبنة من الدير، وإن كانت ضعفت في بعض الفترات.