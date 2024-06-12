رسالة البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة: ربنا يبارك مجهودكم

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الثانوية العامة سنة دراسية طويلة مليئة بالدروس والمذاكرة والسهر والمجهود والتعب، ولكن تكلل في نهايتها مجهود كل طالب بالنجاح والتفوق.

رسالة البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة

وأضاف البابا تواضروس، خلال رسالة مسجلة له على الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: «الله لن يضيع مجهود أي طالب طول هذا العام الدراسي»، وأضاف: «أخاطبك أنت أنت كطالب وأنتِ كطالبة في الثانوية العامة، بعد المجهود طوال العام في المذاكرة في التحصيل الدراسي والتعب والسهر، كل هذه المجهودات لن تضيع أمام الله».

وتابع البابا «أنا واثق بأن كل معلومة دخلت في دماغك وفي الذاكرة ستكون جميعها حاضرة أمام ورقة الامتحان»، مضيفا: «ربنا يبارك تعبكم ومجهودكم وأثق بأن المسيح الذي كان معكم كل السنين الماضية، سيكون معكم في هذا العام وهذه الامتحانات، وأن أجمل شيء في الدنيا هو النجاح والتفوق والذي يكون عقب الامتحانات والمذاكرة».

واختتم البابا تواضروس رسالته لطلاب الثانوية العامة قائلاً: «بكل الرجاء والإيجابية ربنا هيبارك تعبكم ومجهودكم وما هي إلا عدة أيام وتنتهي الامتحانات، ونفرح بظهور النتائج ومجاميع تفرحكم وتفرح أسركم».