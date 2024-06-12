أعلنت وزارة النقل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، مؤكدة انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يوميًا، الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.

جدول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الأضحى المبارك

- محطة عدلي منصور: أول رحلة الساعة 6 صباحًا وآخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً، إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً.

- محطة الفنون والثقافة: أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا، وآخر رحلة الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:35 إلى محطة بدر.

- محطة العبور الجديدة المعرفة: أول رحلة الساعة 7:03 صباحًا، وآخر رحلة الساعة 10:10 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:30 مساءً إلى محطة بدر.

- محطة بدر: أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة 6:11 إلى محطة عدلي منصور، و آخر رحلة الساعة 10:56 مساءً الى محطة الفنون والثقافة، الساعة 10:54 مساءً إلى محطة عدلي منصور.

وأشارت الوزارة إلى استمرار المتابعة الدقيقة من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الاضحى المبارك لعام 2024