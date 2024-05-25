لماذا تختلف سرعة القطار الكهربائي الخفيف عن مترو الأنفاق؟

أجابت الهيئة القومية للأنفاق، على تساؤل العديد من ركاب القطار الكهربائي الخفيف، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، بشأن سرعته التي تختلف بشكل كبير عن سرعة مترو الأنفاق، موضحة حرصها على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب بمختلف وسائل النقل الجماعي كالمترو والقطار الكهربائي والتاكسي الكهربائي أيضًا.

سرعة القطار الكهربائي الخفيف

وأوضحت الهيئة، أن سرعة القطار الكهربائي الخفيف والتي تم تصميم الأعمال المدنية على أساسها تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة الواحدة، والقطار يعمل بأقصى سرعة تشغيلية تصل إلى 118 أو 119 كيلومترا في الساعة، مؤكدة أن المسافات ما بين المحطات تتراوح ما من 5 إلى 8 كيلومترا: «القطار بيمشي بسرعته ويهدي قبل وبعد المحطة».

وعند وصول القطار إلى المحطة ينتظر لنزول الركاب واستقلال ركاب جدد، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، لذا فإن الهيئة أكدت أن كل هذه الأمور تستغرق وقتًا أطول، كما أن القطار الكهربائي الخفيف يمر من أعلى بعض الكباري الأمر الذي يستلزم تهدئة السرعة، ثم يعود إلى سرعته التشغيلية مرة أخرى.

سرعة المترو التصميمة

أما بالنسبة لسرعة المترو التصميمة فهي تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة الواحدة، ويعمل المترو حاليًا على سرعة تشغيلية تتراوح من 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة الواحدة، والمسافة بين المحطات تتراوح من كيلو إلى كيلو ونصف كالمسافة بين محطة الدقي والبحوث، الأمر الذي يستغرق وقتًا أقل من القطار الكهربائي.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن القطار الكهربائي الخفيف، يخدم مدن كاملة وليس مجرد محطات، مثل مدينة الشروق وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة، ويقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.