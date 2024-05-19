تفاصيل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف «الرحاب – العاصمة الإدارية»

كشفت وزارة النقل تفاصيل اللقاء مع فاي دونجبين نائب وزير النقل في الصين الشعبية، ومدير الإدارة الوطنية للسكك الحديدية الصينية NRA ورؤساء ومسؤولي عدد من الشركات المتخصصة في مجال السكك الحديدية «رئيس شركة أفيك – نائب رئيس شركة CRRC»، بحضور قيادات الهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديدية والنقل البحري.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف

وأكدت الجانبين عمق العلاقات المصرية الصينية والتعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل تنفيذ شركة أفيك الصينية بالتعاون مع الشركات المصرية مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 105.5 كيلومتر بإجمالي 19 محطة، والذي جرى افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة، وجار العمل في المرحلة الثالثة والتمهيد للمرحلة الرابعة، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف «الرحاب – العاصمة الإدارية» بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك انتيل وغيرها من المشروعات.

وأعرب نائب وزير النقل في الصين الشعبية عن سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر ومنه مجال السكك الحديدية والذي تمتد خطوطه إلى 10 آلاف كيلومتر وجار تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر.

مصنع للوحدات المتحركة

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون المستقبلي، حيث أكدت الوزارة أنّ هناك فرصا للتعاون تتمثل في التعاون في توطين صناعة النقل في مصر من خلال إنشاء مصنع في مصر لتصنيع أنواع الوحدات المتحركة «جرارات – عربات سكك حديدية – عربات مترو – عربات LRT» لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج.

وأكدت وزارة النقل، على المجال الثاني للتعاون المستقبلي بين الجانبين يتمثل في قيام الجانب الصيني بالاستثمار في إدارة وتشغيل عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر، لافتة إلى أهمية التعاون في مجال تدريب العمالة والمهندسيين المصريين في المعاهد والجامعات الصينية وهو مارحب به نائب وزير النقل الصيني.

وشهد الاجتماع التأكيد على تكثيف اللقاءات بين المختصين في الجانبين لسرعة الاتفاق على أوجه المستقبلي في مجال السكك الحديدية.