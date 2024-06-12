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«المصريين الأحرار»: التنسيقية منصة حوارية مهمة للشباب بمختلف التيارات السياسية

كتب:

محمد أباظة
02:05 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

هنأ النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها.

وقال «خليل»، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ تأسيسها باتت منصة حوارية مهمة للشباب من مختلف التيارات السياسية، ومن سعادتنا أننا شاهدين على ملامح تأسيسها ووجود شبابنا جنبا إلى جنب مع أعضائها.

وأشاد رئيس حزب المصريين الأحرار، بدور التنسيقية لتعزيز الحوار بين مختلف التيارات والايديولوجيات، وبناء جسور التواصل بين الشباب وبعضهم والنخب السياسية، معربًا عن تمنياته للتنسيقية المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتها وكل وشبابنا بخير وبلادنا في رخاء واستقرار.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.