«المستقلين الجدد»: تنسيقية شباب الأحزاب نقطة مضيئة في الحياة السياسية

قال دكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن تنسيقية شباب الأحزاب هي نقطة مضيئة في الحياة السياسية المصرية، وذلك بعد مرور 6 سنوات على إنشائها عام 2018 بدعوة من الرئيس السيسي.

تنسيقية شباب الأحزاب استطاعت أن تقدم مردودا عمليا من خلال رؤي سياسية مميزة

وهنأ عناني تنسيقية شباب الأحزاب بعد مرور 6 سنوات على إنشائها، مؤكدا أنها استطاعت أن تقدم مردودا عمليا من خلال رؤي سياسية مميزة في كثير من القضايا السياسية.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن التنسيقية تضم مايقرب من 26 حزبا بأيديلوجيات مختلفة، إلا أنها استطاعت أن تعمل على قاعدة أساسية، وهي وجود مساحة مشتركة بين الجميع لخدمة الوطن.

الكتلة البرلمانية من شباب الأحزاب مؤثرة في المجتمع

وأضاف دكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن الكتلة البرلمانية من شباب الأحزاب سواء في مجلس الشيوخ أو النواب تؤكد نجاحها في ضخ دماء جديدة ذات فكر للحياة السياسية.