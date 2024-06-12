حزب المؤتمر: التنسيقية قدمت دعمًا فعّالًا في استقرار الدولة

وجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مرور 6 سنوات على تأسيس التنسيقية.

وذكر حزب المؤتمر، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن مرور 6 سنوات على تأسيس هذه التنسيقية يمثل فترة من التضحيات والعطاء، وهي فترة شهدت جهودًا مضنية وعمل مستمر من قبل شباب الأحزاب والسياسيين، الذين عملوا بكل تفانٍ وإخلاص على دعم الدولة المصرية وتمكين شبابها وتحقيق تطلعاتهم في مختلف المجالات.

التنسيقية شريكًا مهمًا في المسيرة السياسية

وأوضح حزب المؤتمر، أن التنسيقية شريكًا مهمًا في المسيرة السياسية والاجتماعية لمصر، حيث قدمت دعمًا فعّالًا للدولة المصرية في تحقيق أهدافها وتعزيز استقرارها، وبفضل جهودها، تمكنت التنسيقية من تحفيز الشباب وتمكينهم، وتوفير البيئة المناسبة لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وأكد حزب المؤتمر أهمية دور التنسيقية في تعزيز الحوار السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية، ونعبر عن تقديرنا العميق لكل من ساهم ولا يزال يساهم في نجاح مسيرة التنسيقية.