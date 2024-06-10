9 دول أعلنت رسميا يوم الاثنين أول أيام عيد الأضحى.. بينها دولتان عربيتان

هناك 9 دول أعلنت رسميا يوم الاثنين أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتخالف بذلك معظم دول العالم العربي، ويرجع الاختلاف إلى تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة من الجهات الرسمية، ليبدأ أول أيام الشهر المبارك يوم 8 يونيو الجاري.

9 دول أعلنت رسميا يوم الاثنين أول أيام عيد الأضحى

في هذا الصدد، يستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، من هي الـ9 دول أعلنت رسميًا يوم الاثنين أول أيام عيد الأضحى 2024، في السطور التالية:

دولتان عربيتان

وأعلنتا دولتا عمان والمغرب تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1445 يوم الخميس الماضي، ليكون أول أيام الشهر المبارك يوم السبت 8 يونيو الجاري، وبهذا تكون وقفة عرفة يوم الأحد الموافق 16 يونيو الحاري، ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

7 دول إسلامية تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

لم تكن الدولتان العربيتان هما فقط من تحتفلان بعيد الأضحى المبارك يوم الاثنين، بل اتفقت معها 7 دول إسلامية أخرى، هي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران وغانا.

ويرجع اختلاف موعد عيد الأضحى المبارك، هو اختلاف بداية شهر ذي القعدة أيضا.

عيد الأضحى في مصر والدول العربية

بينما في مصر والدول العربية فقد تم الإعلان عبر الجهات المختصة، أن أول أيام شهر ذي الحجة المبارك هو الجمعة الموافق 7 يونيو، وبذلك يكون موعد عيد الأضحى في معظم الدول العربية يوم الأحد 16 من الشهر ذاته.