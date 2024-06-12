آخر تحديث.. سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-6-2024، حالة من الإستقرار في مختلف البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.69 للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 12.72 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 12.72 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 12.67 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.