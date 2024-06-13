طرق مبتكرة لتنظيف وتعطير المنزل قبل عيد الأضحى.. املئي بيتك حيوية

مع اقتراب عيد الأضحى، يقبل الكثير من ربات المنزل على تنظيف البيت، حتى يكون مرتبًا وغير فوضوي، إذ ينزعجن من هذا الأمر ويرغبن في تنظيفه وتعطيره لتحسين الرائحة والأجواء داخل البيت ومنع البكتيريا والجراثيم، وهو ما نقدمه فيما يلي.

طريقة تنظيف المنزل في خطوات

وفقًا لما نشره موقع «homekeeping»، فإن طريقة تنظيف المنزل، تتمثل في الخطوات التالية:

انزعي الستائر واغسليها.

استخدمي المكنسة الكهربائية في إزالة الأتربة منها.

غيري ملاءات السرائر.

لمعي المصابيح والجدران بمنتجات التنظيف.

لمعي الرفوف ونظيفها.

نظفي السجاد من الأتربة واغسليها.

نظفي خزانات المطبخ.

نظفي الحمامات تنظيف عميق.

اغسلي الجدران.

رشي المعطر في كافة أرجاء المنزل ليعطي رائحة منعشة وجميلة للمنزل.

كيف اجعل رائحة البيت عطرة؟

وفقًا لموقع «grinding»، فإنه حتى لا تتراكم الجراثيم في المنزل وتخرج روائح غير محببة، يمكن استخدام المواد الطبيعية التالية:

القرنفل

له قدرة على التخلص من الروائح السيئة، طريقة استخدامه سهلة:

املئي قدر بالماء.

ضيفي إليه شرائح البرتقال.

ضيفي القرنفل وعود من القرفة.

سخني القدر على نار خفيفة لتنتشر الرائحة في أرجاء المنزل.

افتحي النوافذ، لجعل النسيم يتدفق عبر المنزل.

الروزماري

من أكثر الطرق التي تساعد على تعطير المنزل، وتتمثل طريقة استخدامه في:

املئي الإناء بالماء.

ضعي فيه أوراق الروزماري الطازجة.

ضيفي ملعقة من الليمون.

اتركي الإناء على النار ليغلي عدة ساعات قليلة.

اتركي البخار يتسرب إلى أرجاء منزلكِ.

القهوة

معطر جو طبيعي وتمنع أي روائح كريهة، طريقة التعطير:

ضعي الريحان والقهوة بمقدار ملعقة في زجاجة.

اغلقي العلبة باللصق واصنعي ثقبًا بها صغيرًا لرشها على الأرضيات.

الشيح

ضعيه في أكياس مبللة بالزيوت من خلال صنع بها ثقوب وفتحات تهوية.

ويمكنك أيضًا وضع قطرات من الشيح على قطعة قطنية، ووضعه في أركان المنزل.

أو ضعي الشيح داخل لفائف مناديل الحمام؛ للحصول على العطر.

الخل والليمون

استخدميه كوصفات طبيعية لتعطير المنزل، من خلال التالي: