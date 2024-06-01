3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. احذر عند النزول من المنزل

موجة شديدة الحرارة ضربت البلاد أمس الجمعة، إذ شهدت الأنحاء كافة، ارتفاعا في درجات الحرارة، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا، والظواهر الجوية التي تؤثر على البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا، الأولى هي استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، وبالنسبة للظاهرة الثانية، فيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

وبالنسبة للظاهرة الثالثة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.