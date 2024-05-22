«كأنك في السينما».. حيلة بسيطة لمشاهدة أفلامك المفضلة في المنزل

مشاهدة الأفلام على شاشة كبيرة، لها متعة خاصة بالنسبة للعديد من الأشخاص ومحبي الأفلام الأكشن والرعب، لذلك يفضلون مشاهدتها في صالات السينما للاستمتاع بها وكأنهم داخل الفيلم، وهناك من يبحثون عن أدوات منزلية لتحويل الغرفة إلى صالة سينما.

صالة سينمائية في المنزل

ونستعرض في التقرير التالي، حيلة بسيطة وبأدوات منزلية لمشاهدة الأفلام المفضلة بمقاسات أكبر وكأنها صالة سينما، وفق ما نشره موقع «ultravision».

يمكن مشاهدة الأفلام في أجواء هادئة وممتعة وكأنك في صالة سينما، وذلك عن طريق بعض الأدوات المنزلية البسيطة مثل علبة فارغة، كأس زجاجي، شريط لاصق، ورق ألومنيوم «سلوفان»، والهاتف المحمول.

طريقة تحضير الأدوات لعمل شاشة السينما

عن طريق لف قاعدة الكأس الزجاجي بورق الألومنيوم، ووضعها أعلى العلبة الفارغة، ومن ثم تثبيتها بشريط لاصق، يمكن تحويل الغرفة إلى صالة سينمائية، فضلا عن تثبيت الهاتف من جانب الكأس الزجاجي وتشغيل الفيديوهات أو الأفلام المفضلة لديك.

بعد الانتهاء من تثبيت الهاتف بجانب الكأس الزجاجي، بمكن وضعه على طاولة صغيرة في الغرفة المراد تحويلها إلى صالة سينمائية، ومن ثم إغلاق إضاءة، وتوجيه فم الجزء الأمامي من الكأس باتجاه الحائط الفارغ، وأخيرًا تشغيل الهاتف بجانب الكأس وتحديدًا في اتجاه الشريط اللاصق الموجود في منتصف الكأس.