16 إجراء من محافظة الشرقية استعدادا لعيد الأضحى.. منها توفير السلع 

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2024، الذي يتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، إستعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وحرصًا على تقديم الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

وأكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية كافة، الالتزام بالآتي:-

تفعيل دور غرف العمليات المركزية

- تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات لمتابعة أي تطورات، مع تواجد القيادات كافة في مواقعها بالأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والعناصر الأمنية كافة، وإخطار المحافظة بأي أحداث طارئة.

- وضع جدول حضور تبادلي لقيادات المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم ومديريات الخدمات أو وكلائهم المتواجدين على رأس العمل في أثناء إجازة العيد.

- سرعة إعداد وتجهيز مديرية الأوقاف بالشرقية، للمساجد الكبرى والساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك تنسيقًا مع الجهات المعنية كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية.

- تنسيق مديرية الطب البيطري مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية والجهات المعنية، وتكثيف الجهود لمراقبة المجازر وتأكيد ضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع فتح جميع المجازر الكائنة بنطاق المحافظة أمام جموع المواطنين للذبح خلال أيام العيد ومنع الذبح خارجها وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين.

- استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعادلة، مع تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين سواء زيادة أسعار أو امتناع عن بيع السلع.

- التأكد من توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية مع الإشراف الكامل على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين وعمل المخابز خلال أيام العيد، وإعداد مديرية التموين حملات تفتيش يومية للمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.

- رفع درجة الاستعداد القصوى لعمل أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات في المهد طوال إجازة عيد الأضحى المبارك واعتبار منع التعديات على الأراضي الزراعية أولوية.

- متابعة مواقف السيارات «النقل العام - السرفيس - نقل الركاب175 بالمحافظة لحركة المركبات وانتظامها وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانتها وانتظام العمل وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى.

- تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواحهم.

متابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء

- تشکيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء مع ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية في مواقعهم طوال أيام إجازة العيد، وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال العيد.

- رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات ووجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم.

- متابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فورًا مع أي تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

- تعليق بانرات ولافتات للتهنئة بعيد الأضحى المبارك بالشوارع وتقديم وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال ومشاركتهم أفراح عيد الأضحى المبارك.

- المرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل.

- إدارة مرور الشرقية والإدارات الفرعية لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري ومواجهة المخالفين خاصة مركبات التوك توك لمنع وقوع أي حوادث على الطرق واتخاذ كافة الاحتياطات المرورية لتحقيق السيولة المرورية لحركة السيارات.

- تكثيف الجهود الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية الهامة لدولة وتحقيق انضباط الأمن العام للمواطنين خلال فترة العيد.