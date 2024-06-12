«التعليم» تكشف عدد أيام إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء طلاب الثانوية العامة اليوم من امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بمادة الاقتصاد والإحصاء، وفقًا للجداول المعلنة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى).

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).