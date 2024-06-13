أسعار اللحوم البلدي في محلات الجزارة اليوم.. متوسط الضأن بـ380 جنيها

أعلنت شعبة القصابين عن أسعار اللحوم البلدي في محلات الجزارة اليوم الخميس 13-6-2024، وسجلت اللحوم الحمراء في محلات الجزارة 340 جنيهًا للكيلو محققة تراجع قيمته 10 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها وذلك بمناسبة زيادة الإقبال على الشراء بسبب موسم عيد الأضحى وهي كالتالي:

سعر اللحم الكندوز اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز 370 جنيهًا بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير عند 360 جنيهًا بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 300 جنيه بالأسواق.

سعر اللحوم الحمراء «البتلو» اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 400 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم 360 جنيهًا بالأسواق.

سعر اللحم الضأن اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن 400 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم 380 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر كيلو كباب الحلة 320 - 340 جنيهًا.

تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و380 جنيهًا للكيلو.