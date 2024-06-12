أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 12-6-2024 بالأسواق.. «اعرف الضاني بكام»

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 12-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف أسعار اللحوم من منطقة سكنية لأخرى، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار اللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحم الكندوز اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز بنحو 377.37 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير بنحو 371.63 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير بنحو 327.69 جنيه بالأسواق.

سعر اللحوم الحمراء (البتلو) اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بنحو 406.85 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم بنحو 362.33 جنيه بالأسواق.

سعر اللحم الضأن اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بنحو 401.65 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بنحو 383 جنيها للمستهلك.

بلغ سعر كيلو كباب الحلة 320 - 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيها للكيلو.