اعتراف صادم من «سفاح التجمع» في أولى جلسات المحاكمة | عاجل

أمر المستشار ياسر الأحمداوي رئيس محكمة جنايات القاهرة الجديدة، الذي ينظر أولى جلسات محاكمة سفاج التجمع، بإخراجه من قفص الاتهام للمثول أمامه.

وبدأت النيابة العامة، في تلاوة أمر الإحالة الخاص بالمتهم حول قتله 3 سيدات وإلقاء الجثامين على الطرق الصحراوية، وبعد الانتهاء بدأ المستشار في سؤال المتهم حول ارتكابه الجريمة من عدمه.

وأنكر المتهم المعروف إعلاميًا بـ«سفاح التجمع»، ارتكابه للجرائم التي نُسبت له من قبل النيابة العامة.