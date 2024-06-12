حزب مصر 2000: «التنسيقية» ساهمت في تنمية الحياة السياسية بمصر

قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 وعضو تحالف الأحزاب، إنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باتت حقيقة واقعة في حياتنا السياسية والحزبية والبرلمانية، وأصبحت لاعبًا أساسيًا يتطلع للانضمام إليه كثير من شبابنا المتميز الراغب في خدمة بلاده.

وأضاف غزال، أنّ هذا الكيان ولد عملاقا يحتوي على أحلام وتطلعات شباب يافع، كرس جهده لإعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية وتثبيت قواعد مفهوم جديد في العمل السياسي قائما على الاختلاف وليس الخلاف في رحاب ديمقراطية المساحات المشتركة.

وأوضح أنّ أداء نواب التنسيقية في البرلمان بغرفتيه غيّر المعادلة السياسية المصرية حيث وضع مصطلحًا جديدًا في قاموس السياسة وهو «أغلبية التأثير» وليس أغلبية العدد بما قدمته من خلال ممثلي التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ من دراسات تطوير ومشاريع قوانين ترجمت دور نواب الشعب في الرقابة والتشريع بشكل فعال وقمة الاحترافية.

وأكد أنّ الحياة السياسية والديمقراطية المصرية بمرور 6 سنوات على إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى كان تأسيس إياها بناء على حاجة الوطن لمنصة حوارية تعالج العوار الذي أصاب قلب الحياة السياسية والحزبية، وأنّ الاختلاف بين المدارس الحزبية المختلفة يمكن أن يكون قوة من خلال الإيمان بأنّ الوطن يتسع للجميع.

وأشار إلى أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملت منذ البداية على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.