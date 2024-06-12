رئيس «الغد» يهنئ التنسيقية بعيدها الـ6: أول منصة حوارية جامعة لشباب مصر

هنأ موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد جميع أعضاء التنسيقية بذكرى مرور 6 سنوات على بيان التأسيس الأول والتدشين الرسمي في 12 يونيه 2018، مؤكّدًا أنَّها نجحت منذ إعلان تأسيسها في أن تكون أول منصة حوارية جامعة لشباب مصر، كذلك فقد نجحت في تحويل نفسها الى ذلك الكيان المؤسسي الجاد المشرف الجاذب لكل الشباب الذين يطمحون في خدمة الوطن، بشكل جاد ومسؤول، وكل الشباب الذين يريدون أن يتحولوا إلى سياسيين كبار مسؤولين يقدمون النموذج والقدوة للسياسي الوطني.

وتابع: «نجحت التنسيقية في تأهيل واعداد وتخريج كوادر شبابية سياسية جادة وامدت البرلمان بغرفتيه نواب وشيوخ ببرلمانيين شباب يؤدون أداءا مشرفا رصينا يعكس جدية ودراية وتمكن من ادواتهم النيابية سواء على مستوى التشريع او مستوى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، كما أمدت التنسيقية السلطة التنفيذية بكوادر مسؤولة على اعلى مستوى من كفاءة الأداء والدراية الإدارية بالإدارة المحلية».

التنسيقية نجحت كأول منصة حوارية جمعت بين قيادات الشباب في مصر

أكد «موسى» أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصبحت كيانًا يفرض نفسه ويفرض تواجده، وينظر إليه على أنَّه مؤسسة وطنية جامعة تجمع شباب الأحزاب والمستقلين، وتخرج الكوادر الوطنية المؤهلة لخدمة البلاد في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أشاد بأداء جميع نواب البرلمان بغرفتيه من أعضاء تنسيقية الشباب، مؤكدًا أنّهم قدموا نموذجًا وطنيًا مشرف عبر عن ضمير الشعب وركز على القضايا الوطنية الملحة التي تهم الشارع المصري والسعي إلى تحسين حياة المصريين، مشيدًا بدورهم الرقابي في مواجهة وزراء الحكومة وهو الدور الذي انحازوا فيه تماما لمصالح الشعب.