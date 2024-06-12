نائب رئيس اتحاد العمال: التنسيقية أرست قواعد جديدة للعمل السياسي والحزبي

هنأ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 6 سنوات على تدشينها، مشيرا إلى أنها استطاعت خلالها أن ترسي مبدأ التعددية بعدما ضمت في تكوينها 26 حزبًا سياسيًا.

إرساء مفاهيم جديدة للعمل السياسي والحزبي

وقال «البدوي»، في تصريحات صحفية اليوم، إن التنسيقية استطاعت أن تغير المعادلة السياسية وأن تضع مفاهيم جديدة للعمل السياسي والحزبي لم يكن موجودًا من قبل، مشيرًا إلى أن تلك التجربة أثبتت نجاحها بالفعل بعدما تفردت بمادئها التي قامت على إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال التعددية التي أوجدتها.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استطاعت أن تفرز جيلًا جديدًا من الشباب قادر على القيادة وعلى صناعة القرار السياسي، وقد ظهر ذلك في نسب التمثيل المشرفة للشباب سواء في مجلسي النواب والشيوخ، أو في السلطة التنفيذية.