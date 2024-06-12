«الحرية المصري»: التنسيقية رسخت مفهوما جديدا للديمقراطية السياسية

تقدم حزب الحرية المصري بخالص التهاني إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمرور 6 أعوام على إنشائها، مؤكدا أنها رسخت مفهوما جديدا للديمقراطية السياسية، وتتفق جميعها في حب الوطن والحفاظ على مقدراته.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاعت أن تقدم نماذج مُتعددة من القيادات السياسية في عدة مجالات، وعملت على إخراج جيل من الشباب الواعي المدرك للمرحلة الدقيقة، ويُساهم بشكل كبير في بناءا المجتمع وحل أزماته ومشكلاته من خلال المزج بين الشباب والخبرة.

الحوار السياسي

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التنسيقية مزجت بين جميع وجهات النظر، وجمعت بين الأيدولوجيات المختلفة ورسخت بمعنى عملي وحقيقي أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فوجود تنسيقية الأحزاب والسياسيين خلقت حالة جديدة من الحوار السياسي الذي يتناول القضايا ويُحاول حلها من جميع وجهات النظر.

وتابع مهني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يُراهن على الشباب السياسي وقدرته في بناء المستقبل، ونجاح التنسيقية جاء من خلال خلق جو ملائم للعمل السياسي في مصر من خلال القيادة السياسية والدولة، ودعم الرؤى السياسية ومتطلبات العصر الحالي والمشاركة الفعالة والحقيقية للشباب.