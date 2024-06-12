وزير الصناعة يبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظيرته النيجيرية

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتورة دوريس اوزوكا وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار النيجيرية، في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومسجدات الوضع الاقتصادى العالمي، وعددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الوزير مفوض تجارى علي باشا رئيس المكتب التجاري المصري باسطنبول.

وقال الوزير، إن اللقاء أكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AFCFTA» فى تعزيز حركة التجارة البينية بين الدول الافريقية، وبما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، لافتا إلى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز الجهود المصرية والنيجيرية لتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقية وبما يعود بالنفع على كل الاقتصاديات والشعوب الأفر يقية على حد سواء.

تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين دول منظمة التعاون الإسلامي

وأكد الجانبان أهمية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية «D8» في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين دول منظمة التعاون الإسلامي، مشيرين إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الدول الإسلامية لزيادة معدلات لتجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء استعرض تطورات المناطق اللوجستية التى تنشئها مصر بعدد من العواصم والمدن الأفريقية الرئيسية، والتى من شأنها زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية.

وأوضح «سمير»، أن اللقاء ناقش إمكانيات زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا بنظام الصفقات المتكافئة، بما يسهم فى تخفيف الضغط على العملات الصعبة بالبلدين والوفاء باحتياجات السوقين المصري والنيجيري.