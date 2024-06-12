«الوزراء»: 777 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال 2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا يوضح حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا.

حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا

وأضاف المركز أنَّ حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بلغ خلال عام 2023 نحو 777 مليون دولار، وتتضمن أبرز السلع المتبادلة بين البلدين: البرتقال الطازج، وفوسفات الكالسيوم الطبيعي، والفراولة، وزيت النخيل، والمطاط الطبيعي، وبدائل زبد الكاكاو.

أكثر من 26 شركة ماليزية تعمل في مصر

وأشار إلى أنَّ هناك أكثر من 26 شركة ماليزية تعمل في مصر في قطاعات مختلفة، وفي مقدمتها الشركة الوطنية الماليزية للبترول، والطاقة «بتروناس»، وشركة EDRA المتخصصة في الطاقة.