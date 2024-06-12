تنظيف خزانات الصرف الصحي ورصف الطرق في عدة مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدا ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتاً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

تجديد غرف الصرف بالعمارات السكنية

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز مطاي، أنه تم تنظيف خزانات الصرف الصحي بالعمارات السكنية بقرية بني عمار التابعة لمجلس قروي أبوان، وشفط المياه، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بالقرية، وعقب الانتهاء من الأعمال تم ترميم وتجديد غرف الصرف بالعمارات السكنية، حفاظا على صحة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

إنشاء مطب صناعي أمام كوبري الحواصلية

كما عقد تاج أبوسداح رئيس مركز ملوي، اجتماعا مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس هندسة كهرباء المركز ومهندس الري، عقب ورود شكاوى المواطنين بتكرار انقطاع المياه بقرية دير أبو حنس بمجلس قروي دير البرشا، واستمع رئيس المركز عن أسباب انقطاع المياه، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لعودة المياه وعدم انقطاعها مجددا.

كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إنشاء مطب صناعي أمام كوبري الحواصلية بالتعاون مع مديرية الطرق، ووحدة الرصف بالمحافظة، وذلك استجابة لشكوى المواطنين للحد من الحوادث حفاظا على أرواح المارة.