تحرير 66 محضرا في حملات لإزالة الإشغالات بمركز ملوي

وجه تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوي، بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات لعودة الانضباط بالشارع والحفاظ على السيولة المرورية.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في ملوي

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بنطاق حى غرب مدينة ملوى، تحت إشراف نواب رئيس مدينة ملوى وبالتعاون مع وحدة المرافق وبرئاسة صابر محمد مسئول الاشغالات و سيد طه رئيس الحي، واسلام محمد فنى اشغالات وعدد من الجهات المعنية، وذلك لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحقيق السيولة المرورية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأسفرت الحملة عن تحرير 66 محضرا، منها 10 إزالة إدارية، و12 محاضر للنظافة، و44 محضر إشغالات للطريق في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.

وأكد «تاج» أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.