وصول آخر رحلات الحج السياحي إلى مكة المكرمة اليوم

قالت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، إن آخر رحلات حجاج السياحة وصلت فجر اليوم إلى الأراضي المقدسة على متنها نحو 102 حاجا.

274 رحلة جوية

وأضافت رئيس بعثة الحج السياحي، أن رحلات طيران حجاج السياحة التي تم تسييرها للأراضي السعودية هذا الموسم بلغت 274 رحلة جوية، نقلت 18832 حاجا من حجاج السياحة من المستوى الاقتصادي والـ5 نجوم.

آخر رحلات طيران الحج السياحي

وأشارت إلى أن لجان الوزارة المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، استقبلت اليوم حجاج آخر رحلات طيران الحج السياحي، وتم الاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم.

وأكدت رئيس بعثة الحج السياحي حرص وزارة السياحة والآثار على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لحجاج السياحة المصريين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وضمان تجربة حج مميزة لهم، والعمل على راحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج، وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام لهم لحين عودتهم الى أرض الوطن.