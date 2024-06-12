بعثة الحج السياحي تعلن الطوارئ استعدادا لتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات

أعلنت بعثة الحج السياحي حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى جبل عرفات بعد غد الجمعة وذلك لتأدية الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة يوم السبت المقبل.

وأنهت شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي لهذا العام وعددها نحو 1298 شركة، الاستعداد لعمليات تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات عصر بعد غد الجمعة المقبلة، وذلك بعد اكتمال وصول كل حجاج السياحة إلى مكة المكرمة.

التصعيد لجبل عرفات

وقالت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي إنَّ البعثة تعقد اجتماعات بصفة يومية مع اللجنة الفنية للحج السياحي وذلك لمتابعة استعدادات عملية التصعيد لمشعر عرفات، كما عقدت لقاءات مع مشرفي شركات السياحة المرافقين للحجاج، تمّ تأكّيد خلالها ضرورة أنَّ تتمّ عملية التصعيد بسهولة ويسر، وأن تتمّ في توقيتات لا تسمح بحدوث تكدسات في الطرق المؤدية إلى عرفات، مع العمل على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.

وأشارت إلى أنَّه تمّ التأكد من صدور بطاقات «نسك» لجميع حجاج السياحة وعددهم نحو 26 الف حاج والتي تسمح لهم بدخول منطقة المشاعر المقدسة عرفات ومنى، موضحة أنَّ تلك البطاقة تتضمن كافة بيانات الحجاج بما فيها البيانات الصحية، مشيرة إلى أنَّه لن يسمح لغير حاملي بطاقة نسك بالدخول إلى مخيمات حجاج السياحة التي سيكتب للمرة الأولى كشوف بأسماء الحجاج المتواجدين بكل مخيم.

ولفتت رئيس بعثة الحج السياحي إلى أنَّ هناك متابعة مستمرة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة مع شركة رحلات ومنافع السعودية المسئولة عن تقديم كل خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمخيمات منى وعرفات، مشيرة إلى أنَّه تمّ تشكيل لجان ميدانية بالمخيمات، تضم عدد من لجان وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع وذلك لحل أية مشكلات طارئة قد تقابل حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة.