ما حكم اصطحاب الأطفال لأداء مناسك الحج؟.. احذر من هذا الإثم

انطلقت أولى رحلات الحج يوم 29 مايو الماضي، وبدأ الأهل في اصطحاب الأطفال الصغار إلى السعودية لأداء المناسك رغم صغر سنهم، لنيل بركة المكان، دون أن يدركون أنهم قد يتعرضون لإثم كبير بهذا العمل.

نستعرض في التقرير في التالي، ما حكم الدين في اصطحاب الأطفال الصغار، لتأدية مناسك الحج، خاصة أنها تعد من الرحلات الشاقة عليهم، ولا يستطيعون تحملها.

حكم اصطحاب الأطفال للحج

يقول الشيخ محمد أبو السعود، أحد علماء الأزهر الشريف، إن اصطحاب الأطفال إلى الحج قد يلحق بهم الأذى، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي لا يتحملها الأطفال، وإذا وقع ضرر عليهم فقد يكون أباه آثم لاصطحابه معه، لذا يمكن ترك الطفل مع الأسرة في المنزل.

وأوضح الشيخ محمد أبو السعود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من شروط أداء شعائر الحج، هو أن يصل الفرد لسن البلوغ، والأطفال يسقط عنهم الحج حتى إتمام هذا السن، ومن اصطحب طفله فقد تسبب له بالأذى، ويقع عليه إثم كبير، خاصة في ظل الأجواء الحارقة، لأنه أوجب على الطفل ما لم يوجب عليه، مما يؤدي إلى التعنت «لا ضرر ولا ضرار هذا والله اعلم» حسب الشخ أبو السعود.