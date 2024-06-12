10 نصائح للتعامل مع لحوم الأضحية.. انتبه للأدوات المستخدمة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2024، إذ يستعد الراغبون في ذبح الأضاحي لإحياء شعائر تلك المناسبة الدينية المميزة والتي لها مكانة كبيرة في قلوبهم، ومع اقتراب العيد يبدأ كثيرون في البحث عن كل ما يتعلق بذبح الأضاحي، حتى يتمكنوا من التعامل مع الأضحية بطريقة صحيحة وسليمة، تجعلهم يتناولون لحوما صحية.

ومع اقتراب كل مناسبة مرتبطة بالطعام، يحرص جهاز حماية المستهلك على تقديم النصائح للمواطنين، حتى يتجنبوا التعرض للنصب أو لتناول طعام فاسد. ونوضح من خلال هذا التقرير عددا من النصائح للتعامل مع لحوم الأضحية 2024، وفق الموقع الرسمي الخاص بجهاز حماية المستهلك.

نصائح للتعامل مع لحوم الأضحية 2024

واشتملت نصائح جهاز حماية المستهلك للتعامل مع لحوم الأضحية 2024 على ما يلي:

- يجب أن يتم غسل الأيدي جيدا قبل وبعد الإمساك ب اللحوم.

- يجب أن يكون هناك اهتمام بنظافة المكان الذي يتم فيه ذبح الأضحية وعند سلخها وتقطيعها وتوزيعها.

- يجب أن يتم تبريد أو تجميد اللحوم جيدا فور التقطيع.

- لابد من تقطيع اللحوم المراد تجميدها قطع صغيرة حتى يتم تسهيل عملية التجميد.

- يجب أن يتم تقسيم اللحوم إلى كميات صغيرة تكفي طبخة واحدة لتجنب إذابة اللحوم المجمدة وإعادة تجميدها مرة أخرى، إذ يضر ذلك بالصحة.

- لابد من تجنب وضع ملح الطعام على اللحوم قبل تجميدها.

- يجب ان يتم التأكد من تطهير الأدوات المستخدمة في ذبح الأضحية قبل استخدامها مرة أخرى.

- يجب أن يتم التأكد من الطهي الجيد للحوم خاصة المفروم والبرجر ، فضلا عن التأكد من تخطي درجة حرارة الطهي لـ73 درجة مئوية.

- يجب التأكد من أن الشوربة الخاصة باللحوم قد وصلت لمرحلة الغليان، وأنها لم تعد وردية اللون.

- يجب تجنب ترك اللحوم المطبوخة في درجة حرارة الغرفة قبل تناولها لفترة كبيرة، لأنها قد تكون بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات، ويجب أن يتم حفظها بالتريد في الثلاجة.