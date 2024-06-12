أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «التموين» اليوم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار ضخّ جميع أنواع اللحوم في منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، والسيارات المتنقلة والثابتة في جميع المحافظات والميادين الكبرى.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين

وحرصت وزارة التموين من خلال منافذها المختلفة، على توفير احتياجات المواطنين من جميع أنواع اللحوم البلدية والمستوردة، وبجميع الكميات التى يرغب فيها المواطنين وبأسعار أقل 20% من أسعارها لدى الجزارين ومحلات السوبر ماركت، وعن أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الأستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، جاءت على النحو التالي.

- كيلو لحم كندوز صغير بلدي طازج بسعر 285 جنيها.

- كيلو اللحم البلدي الطازج 335 جنيها.

- كيلو الضأن المجمد بسعر 335 جنيها.

- كيلو الضأن البلدي 360 جنيها للكيلو.

- كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيها.

أسعار الأضاحي الحية في شوادر وزارة التموين

وبالنسبة لأسعار الأضاحي الحية من الخراف في شوادر وزارة التموين، يتراوح سعرها بين 180 وحتى 190 جنيها للكيلو القائم.