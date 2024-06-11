أفضل طريقة لفك اللحوم بعد تجميدها.. عادة خاطئة تفقدها القيمة الغذائية

تحفظ ربات البيوت اللحوم لفترات طويلة عن طريق تجميدها في الفريز، إلا أنه عند استخدام اللحوم الموزة والمجمدة لا بد من اتباع الطرق الصحية لفكها من الثلاجة حتى لا تفقد اللحوم والدواجن قيمتها الغذائية.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن أنسب وأصح طريقة لفك اللحوم سواء كانت حمراء أو دواجن، تكون باتباع الخطوات التالية:

أفضل طريقة لفك اللحوم بعد تجميدها

- إخراج اللحوم والدواجن من الفريزر ووضعها بداخل الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ساعتين لـ 3 ساعات.

- يساعد وضع اللحوم في الثلاجة على عدم فكها بشكل كامل، وهو الأنسب للحوم لكونها عبارة عن عضلة والنسيج العضلي يتكون من مجموعة من الخلايا والخلية 95% من مكوناتها ماء.

- وحينما نقوم بهذه الخطوة، تتجمد المياه بخلايا اللحوم ويزيد حجمها فتضغط على جدار الخلية البروتينية وتحطمه وتحدث به ثقوب، وتشبه هذه العملية زجاجة المياه الممتلئة عن آخرها فيحدث التجمد وتنفجر وتنكسر.

- حينما تبدأ اللحوم في الفك يذوب المحتوى البروتيني المفيد في اللحمة ويتصفى وتنزل معه جميع الأحماض الأمينية والقيمة الغذائية والتي تسمى مجازا دم، كما يتغير طعمها نتيجة تركها تفك بالكامل لأنها فقدت جزءا كبيرا من عصارتها الطبيعية.

عادة خاطئة تفقد اللحوم قيمتها الغذائية

ونصحت مديرية الطب البيطري بعدم المبالغة في غسل اللحوم وعصر باليد لتصفيتها من الدماء، فبهذه الطريقة تتحول قطعة اللحم إلى بلاستيك ليس لها قيمة غذائية ولا طعم، وهو ما يتسبب في جفاف اللحمة وشدها.

كما أوضحت أن طريقة الذبح الشرعية الصحية تعتمد على استنزاف كامل لكمية الدم وتصفيتها بعد الذبح.