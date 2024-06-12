مجلس الأعمال التونسي الأفريقي: مصر وتونس بوابتان نحو أفريقيا استثماريا وتجاريا

أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري، أن مصر وتونس بوابة حقيقة تجارية واستثمارية نحو أفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن البلدين يشهدان تطورا صناعيا متقدما.

منتدى تمويل الاستثمار

قال الجزيرى في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، اليوم، على هامش فعاليات الدورة السابعة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة بأفريقيا، تحت رعاية الرئيس التونسى قيس سعيد، إن فعاليات منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا، يهدف إلى تطوير قطاع الصناعات التحويلية في إفريقيا عامة، وفي مصر وتونس على وجه الخصوص.

قارة زاخرة بالثروات

وأضاف: أن «القارة الأفريقية تزخر بالعديد من الثروات، والمواد الأولية تصدر لأوروبا والصين لتعود إلينا على هيئة منتجات وخدمات ذات أسعار باهظة»، موضحا أن نسبة تحويل المواد الخام إلى منتجات إفريقية تمثل 11%، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما تمتلكه القارة من ثروات.

دور مصر وتونس في التنمية الإفريقية

شدد على ضرورة أن يكون لتونس ومصر دور ريادي للاستثمار في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية، مشيرا إلى أن ذلك هو هدف أساسي للدورة السابعة للمنتدى الاستثماري التجاري الذي شهد حضورا متميزا من آسيا والصين وكوريا الجنوبية والهند وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى وفد من الكوميسا، فيما تأتي بولونيا والكونغو الديمقراطية «ضيفا شرف المنتدى»، الذي سيسهم في عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بما يخدم القارة الإفريقية.

ولفت رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي إلى أن مصر وتونس لديهما توجه كبير للاستثمار بالدول الإفريقية، فمصر تهتم بشرق إفريقيا، في حين تهتم تونس بغربها، مما يساعد البلدين الشقيقين على القيام بشراكات لاختراق كافة الأسواق الإفريقية الناشئة.