أستاذ جامعي بأمريكا: مصر اهتمت بالبنية الأساسية لذوي الهمم

قال الدكتور سكوت كوبفرمان أستاذ ومنسق برنامج التربية الخاصة بجامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، والخبير العالمي في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الدولة المصرية اهتمت بملف ذوي الهمم، حيث وفرت البنية الأساسية لهم، وكذلك النصوص التشريعية التي تضمن حصولهم على حقوقهم.

وأضاف الخبير الأمريكي في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش لقاء مجتمعي في مكتبة الإسكندرية اليوم، والذي نظمه قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المكتبات بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة قرية الأمل، أن تلك الرؤية كوّنها من خلال لقائه بعدد من المؤسسات المجتمعية العاملة في خدمة ذوي الهمم، بالإضافة إلى تعامله مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

خبير أمريكي يوضح دور الدولة المصرية في ملف ذوي الهمم

وأشار إلى أنه تابع ملف ذوي الهمم في مصر منذ توقيع ميثاق 2008 مع الأمم المتحدة، وصولًا لقانون 2018 الذي أقرته الدولة المصرية ويكفل حقوق الأشخاص من ذوي الهمم للحصول على حقوقهم في التعليم والعمل، والمهارات والخدمات وغيرها.

وأكد الخبير الأمريكي أنه يجب توفير للشخص من ذوي الإعاقة 3 عوامل أساسية وهي إتاحة فرصة للتعليم والعمل والاستقلالية، موضحاً أن مصر تسعى لتوفير تلك العوامل من أجل مستقبل أفضل لهم.

دور التكنولوجيا في مساعدة ذوي الهمم

وأشار إلى أن التكنولوجيا هي أحد وسائل المساعدة للمعاقين، ولكنها ليست العامل الأساسي، فهي جزء في حل مشكلات المعاقين ولكن هناك عوامل أخرى.

كما استعرض خلال الندوة، عدد الوسائل والتطبيقات التي قد تساعد أصحاب الهمم، ومنها تطبيق لمساعدة المكفوفين على قراءة أي نص من خلال تحويله لصوت مسموع وكذلك وصف الصور الملتقطة، مؤكداً أنها تطبيقات مجانية لمساعدة من يحتاجون إليها.