رئيس جامعة القناة: ملاحظ لمساعدة كل طالب من ذوي الهمم في الامتحانات

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، توفير ملاحظ لكل طالب في لجنة ذوي الهمم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ضمن إجراءات توفير التسهيلات للطلاب ذوي الهمم، وتذليل أي صعوبات.

«مندور»: لجان خاصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، في بيان اليوم الأربعاء، أن الكليات مهتمة بإعداد لجان امتحانية خاصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن القسم المختص يوفر معيدا أو أحد المختصين في امتحانات مواد اللغات لضمان سير الامتحان للطالب.

وأشار «مندور» إلى أن الطلاب المكفوفين يؤدون الامتحانات من خلال أجهزة الحاسب المتخصصة وفقا لطريقة برايل، مع توفير كل احتياجاتهم طوال أيام الامتحانات.

طاقم طبي للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة

وتفقد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشؤون التعليم والطلاب اللجان الامتحانية للطلاب ذوي الهمم بكليتي الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الألسن في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لانتظام سير أعمال الامتحانات.

ويؤدي 120 طالب وطالبة من ذوي الهمم الامتحانات، اليوم الأربعاء، داخل أقسام المكتبات والمعلومات، الفلسفة، التاريخ، اللغة العربية، في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

واستمع الدكتور محمد عبد النعيم إلى آراء الطلاب من ذوي الهمم حول مدى وضوح أسئلة الامتحانات ومدى مناسبتها الوقت المخصص للإجابة، مُشددا على ضرورة تواجد الطاقم الطبي للتعامل مع أى حالات مرضية طارئة قد تحدث داخل اللجان