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لافتة إنسانية من كريستيانو رونالدو تجاه طفة من ذوي الهمم (فيديو)

كتب:

أنس سعد
11:52 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

لافتة إنسانية رائعة قام بها المهاجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، تجاه طفلة من ذوي الهمم، قبل مباراة البرتغال وأيرلندا التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وقام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو باصطحاب طفلة من ذوي الهمم، وهي تجلس على كرسي متحرك، وقادها اللاعب إلى الملعب، من أجل الوقوف بجانب المنتخب البرتغالي.

رونالدو يقبل رأس الطفلة

وظهر في مقطع الفيديو المنتشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قيام رونالدو بتقبل رأس الطفلة، قبل أن يقوم بسحبها لتقف أمامه، والابتسامة تزين وجهه.

انتشار المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي

عشاق اللاعب البرتغالي تداولوا المقطع بكثرة عبر مواقع التواصل، واحتفوا باللافتة الإنسانية التي فعلها اللاعب، الذي يعد من أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ، باعتباره أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بتاريخ كرة القدم.

رونالدو يسجل هدفا رائعا في أيرلندا

وسجل كريستيانو رونالدو هدفًا رائعا لمنتخب البرتغال في مرمى أيرلندا، بعد أن استلم الكرة من جهة اليمين، وسددها بالقدم اليسرى بقوة لتسكن الزاوية اليمنى للحارس، وذلك ضمن  المباراة التي تقام استعداد  لبطولة أمم أوروبا يورو 2024، المقرر بدايتها يوم الجمعة المقبل في ألمانيا.

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