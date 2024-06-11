لافتة إنسانية من كريستيانو رونالدو تجاه طفة من ذوي الهمم (فيديو)
كتب:
أنس سعد
11:52 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
كريستيانو رونالدو
لافتة إنسانية رائعة قام بها المهاجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، تجاه طفلة من ذوي الهمم، قبل مباراة البرتغال وأيرلندا التي أقيمت مساء الثلاثاء.
وقام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو باصطحاب طفلة من ذوي الهمم، وهي تجلس على كرسي متحرك، وقادها اللاعب إلى الملعب، من أجل الوقوف بجانب المنتخب البرتغالي.
رونالدو يقبل رأس الطفلة
وظهر في مقطع الفيديو المنتشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قيام رونالدو بتقبل رأس الطفلة، قبل أن يقوم بسحبها لتقف أمامه، والابتسامة تزين وجهه.
مقطع اليوم..— عمرو (@bt3) June 11, 2024
الاسطورة كريستيانو رونالدو يرفض المساعدة من المنظمين أو اللاعبين ويُصّر على توصيل الطفلة معه إلى مكان الوقوف
pic.twitter.com/hhi8T8nbTR
انتشار المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي
عشاق اللاعب البرتغالي تداولوا المقطع بكثرة عبر مواقع التواصل، واحتفوا باللافتة الإنسانية التي فعلها اللاعب، الذي يعد من أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ، باعتباره أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بتاريخ كرة القدم.
Ronaldo não está para brincadeiras!— Cabine Desportiva (@CabineSport) June 11, 2024
Que golaço pic.twitter.com/RqFW6CoNar
رونالدو يسجل هدفا رائعا في أيرلندا
وسجل كريستيانو رونالدو هدفًا رائعا لمنتخب البرتغال في مرمى أيرلندا، بعد أن استلم الكرة من جهة اليمين، وسددها بالقدم اليسرى بقوة لتسكن الزاوية اليمنى للحارس، وذلك ضمن المباراة التي تقام استعداد لبطولة أمم أوروبا يورو 2024، المقرر بدايتها يوم الجمعة المقبل في ألمانيا.