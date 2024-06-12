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عاجل.. تجميد عقوبة إيقاف محمد الشيبي 6 مباريات

كتب:

محمد هانئ
05:52 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
الشيبي والشحات

الشيبي والشحات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رفع الإيقاف عن محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الصادر بمنعه من المشاركة في 6 مباريات، على خلفية اللجوء للقضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي. 

تجميد عقوبة إيقاف محمد الشيبي 6 مباريات

قال اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي: «محمد الشيبي لاعب بيراميدز يتقدم باستئناف على عقوبة إيقافه لمدة 6 مباريات، للجنة الاستئناف التي يترأسها المستشار محمد عبده صالح، وبناء عليه سيجري إيقاف تنفيذ العقوبة، ويحق للاعب المشاركة مع ناديه لحين الفصل في الأمر من جانب لجنة الاستئناف».

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قررت في وقت سابق إيقاف لاعب فريق بيراميدز 6 مباريات بسبب مخالفة اللوائح باللجوء للقضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات.

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بقلم محمد هانئ