قرار عاجل من محكمة جنح مدينة نصر بشأن الحكم ضد حسين الشحات | عاجل

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر قرارًا عاجلا وجديدًا بشأن قرار حبس حسين الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه مع حرمانه من الترشح لأي مناصب إدارية داخل النادي، في واقعة اتهامه بالتعدي على المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميذر.

وحددت محكمة جنح مدينة نصر، 9 يوليو لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية، بتهمة التعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

تفاصيل الحكم ضد حسين الشحات في واقعة التعدي على الشيبي

كانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت أول أمس الخميس، حبس حسين الشحات لاعب الأهلي، سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي إداري لمدة 5 سنوات، في الدعوى المقدمة ضده من محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بتهمة التعدي عليه أثناء إحدى مباريات الفريقين بالدوري، الموسم الماضي.